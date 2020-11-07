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    • Spor
    • 07.11.2020 13:35
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    • 07.11.2020 13:35
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    - Fraport TAV | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 8. haftasında bugün evinde Fraport TAV 'u ağırIıyor. Saat 13.30'da  Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda başlayan mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa ile Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

    KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita

    Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Naldo, Veysel, Mert, Nuri, Sam, Fredy, Bünyamin, Podolski, Orgill

    Bu sezon ligdeki son galibiyetini 3. haftada ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek elde eden Antalyaspor bu maçı kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geçen hafta geriden gelerek Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Kasımpaşa ise çıkışını sürdürerek bu maçı 3 puan ile tamamlama peşinde olacak.
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