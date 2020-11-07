Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa ile Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
KASIMPAŞA - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Koita
Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Naldo, Veysel, Mert, Nuri, Sam, Fredy, Bünyamin, Podolski, Orgill
Bu sezon ligdeki son galibiyetini 3. haftada ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek elde eden Antalyaspor bu maçı kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geçen hafta geriden gelerek Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Kasımpaşa ise çıkışını sürdürerek bu maçı 3 puan ile tamamlama peşinde olacak.