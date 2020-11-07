Bu sezon ligdeki son galibiyetini 3. haftada ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek elde eden Antalyaspor bu maçı kazanarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geçen hafta geriden gelerek Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Kasımpaşa ise çıkışını sürdürerek bu maçı 3 puan ile tamamlama peşinde olacak.