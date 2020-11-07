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    • 07.11.2020 16:48
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    • 07.11.2020 16:48
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    saat kaçta? ne zaman?

    Süper Lig’de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde kıran kırana mücadele sürerken, sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe’nin rakibi ise Konyaspor olacak. ne zaman saat kaçta sorusuna da arama motorlarında yanıt aranıyor. Sarı lacivertli ekip bu maç öncesi 7 maçta 17 puan topladı. Konuk Konyaspor’un ise 6 maçta 6 puanı bulunuyor. Peki, saat kaçta ne zaman?

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? FB Konyaspor maçı ne zaman?

    Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman? FB Konyaspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman? FB Konyaspor maçı saat kaçta? İşte futbolseverlerin merak ettiği sorunun yanıtı…

    FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

    Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadele bu akşam saat 19:00'da başlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, PEROTTİ, GUSTAVO, VALENCIA, PELKAS, SAMATTA

    KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, ADIL, ABDÜLKERIM, GUILHERME, OĞUZ KAĞAN, JEVTOVIC, SHENGELIA, MIYA, ALPER, KRAVETS

    39. RANDEVU

    Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.

    Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.

    KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI

    Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.

    FARKLI SKORLAR

    Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.
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    Haberler Spor Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? FB Konyaspor maçı ne zaman?