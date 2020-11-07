Fenerbahçe Konyaspor maçı saat kaçta? FB Konyaspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman? FB Konyaspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Konyaspor karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman? FB Konyaspor maçı saat kaçta? İşte futbolseverlerin merak ettiği sorunun yanıtı…
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadele bu akşam saat 19:00'da başlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, PEROTTİ, GUSTAVO, VALENCIA, PELKAS, SAMATTA
KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, ADIL, ABDÜLKERIM, GUILHERME, OĞUZ KAĞAN, JEVTOVIC, SHENGELIA, MIYA, ALPER, KRAVETS
39. RANDEVU
Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 38 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 5 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 42 golle yanıt verdi.
KONYASPOR DEPLASMANDA BİR KEZ KAZANDI
Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 19 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 17 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, bir kez de berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 58 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.