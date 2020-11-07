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    • 07.11.2020 16:07
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    • 07.11.2020 16:07
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    BB Erzurumspor - | canlı anlatım

    ’in 8. haftasında BB Erzurumspor sahasında ’yi ağırlıyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçın hakemi Cüneyt Çakır. Karşılaşmanın canlı anlatımına takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

    BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
    Saat 16:00'da başlayan BB Erzurumspor - Göztepe maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

    BB ERZURUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ
    BB Erzurumspor:     Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes
    Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Burekovic, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif
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