Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.
Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - KONYASPOR | CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets.