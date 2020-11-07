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    • 07.11.2020 18:24
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 8. haftasında sahasında İttifak Holding 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    'in 8. haftasında sahasında İttifak Holding 'u konuk ediyor.

    Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    FENERBAHÇE - KONYASPOR | CANLI ANLATIM

    İLK 11'LER
    Fenerbahçe:     Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets.

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