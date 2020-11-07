ASpor CANLI YAYIN
Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Stuttgart ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Bundesliga'nın orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinin canlı yayını A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER
Stuttgart: Kobel, Endo, Kempf, Castro, Sosa, Stenzel, Karazor, Gonzalez, Mangala, Klimowicz, Wamangituka.
Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, Toure, Abraham, Ilsanker, Kamada, Hasebe, Kohr, Dost, Zuber, Andre Silva.