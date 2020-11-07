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    • 07.11.2020 18:05
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    Stuttgart - | CANLI

    'nın 7. haftasında Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. 'nın orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinin canlı yayını A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    'nın 7. haftasında Stuttgart ile karşı karşıya geliyor. 'nın orta sıralarında bulunan iki takımın mücadelesinin canlı yayını A Spor ekranlarından yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    STUTTGART-EINTRACHT FRANKFURT İLK 11'LER
    Stuttgart:     Kobel, Endo, Kempf, Castro, Sosa, Stenzel, Karazor, Gonzalez, Mangala, Klimowicz, Wamangituka.

    Eintracht Frankfurt: Trapp, Hinteregger, Toure, Abraham, Ilsanker, Kamada, Hasebe, Kohr, Dost, Zuber, Andre Silva.

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