Caner Erkin 3 yıl sonra A Milli Takım’da

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Caner Erkin 3 yıl sonra kadroya çağrıldı. 11 Kasım'da Hırvatistan ile özel maç yapacak olan Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ve 18 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak.
İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
KALECİLER: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
DEFANS: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester), Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke), Caner Erkin (F.Bahçe)Ömer Bayram (G.Saray) Mert Çetin (Roma)
ORTA SAHA: Cengiz Ünder (Leicester), Efecan Karaca (Alanya), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can (B.Şehir), Mahmut Tekdemir (B.Şehir), Deniz Türüç (B.Şehir) Okay Yokuşlu (Celta), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (F.Bahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), A.Ömür (Trabzon), Berkay Özcan (B.Şehir)
FORVET: Cenk Tosun (Everton), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf
İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
KALECİLER: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
DEFANS: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester), Merih Demiral (Juventus), Kaan Ayhan (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke), Caner Erkin (F.Bahçe)Ömer Bayram (G.Saray) Mert Çetin (Roma)
ORTA SAHA: Cengiz Ünder (Leicester), Efecan Karaca (Alanya), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can (B.Şehir), Mahmut Tekdemir (B.Şehir), Deniz Türüç (B.Şehir) Okay Yokuşlu (Celta), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (F.Bahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), A.Ömür (Trabzon), Berkay Özcan (B.Şehir)
FORVET: Cenk Tosun (Everton), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf