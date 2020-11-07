ALANYA ÇOK FORMDA

Ligin 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynaması planlanan karşılaşma, mücadeleden bir gün önce İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen turuncu-yeşilli takım, 8. haftada bordo-mavilileri konuk ettiği maça odaklandı. Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ile 1 beraberlik alarak 16 puan elde eden namağlup Akdeniz ekibi, Trabzonspor maçını kayıpsız geçmeyi hedefliyor.

EVİNDE GOL BİLE YEMEDİ

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon iç sahada oynadığı üç maçını da kazanırken, kalesini de gole kapattı. Kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan turuncu-yeşilliler, ligde bir maç eksiğine rağmen en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

FIRTINA 4-2 GERİDE

Süper Lig'de bordomavililer, 8 kez karşılaştığı Alanyaspor'u sadece iki kez yenebildi. Bu periyotta iki de beraberlik alan Karadeniz devi, dört kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

DEFANS ALARMI

Bu sezon başlangıcıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fırtına'da savunmadaki sıkıntının çözülememesi dikkat çekiyor. Bordo-mavililer takımında Edgar Ie ve Vitor Hugo ikilisinin kanayan yaraya merhem olması bekleniyordu ama bu gerçekleşmedi. Süper Lig'in ilk dört haftasında Vitor Hugo'suz kalesinde beş gol gören Karadeniz Fırtınası, Vitor Hugo'nun forma giydiği son üç maçta ise tam dokuz gol yedi.