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    • Spor
    • 07.11.2020 Gazete
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    : İnanmasam görüşmezdim

    'un prensip anlaşmasına vardığı ve Aytemiz ile oynanacak olan karşılaşma sonrası açıklamaya hazırlandığı yapılan görüşmelerde iddialı açıklamalara imza attı. Avcı, “Trabzon’da başarılı olacağıma gerçekten inanıyorum. İnanmasam görüşmezdim” dedi.

    İnanmasam görüşmezdim
    Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı ve Aytemiz ile oynanacak olan karşılaşma sonrası açıklamaya hazırlandığı Abdullah Avcı yapılan görüşmelerde iddialı açıklamalara imza attı. Avcı'nın yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Trabzonspor ile başarılı olacağıma gerçekten inanıyorum. İnanmasam zaten bu görüşmeler olmazdı. Hem Trabzonspor'un hem de benim başarmak istediklerim var. Ortak noktamız çok" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adamın Alanyaspor ile oynanacak olan karşılaşmayı da izleyerek aldığı notları Pazartesi yapılması planlanan son görüşmede yöneticilerle paylaşması bekleniyor.

    PAZARTESİ GÜNÜ İMZA ATACAK
    'nın Trabzon'a pazartesi günü imza atması bekleniyor. Avcı'nın milli ara nedeniyle önünde takımı tanıması için süre olacak.
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    Haberler Spor Abdullah Avcı: İnanmasam görüşmezdim