

6. MAÇINDA 3. ASİSTİ

Leicester City, 67. dakikada Praet ve Maddison ile iki gol daha bularak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Leicester 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Braga ise 6 puanda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Cengiz ise 62 dakika sahada kaldı ve maçı 1 asistle tamamladı. Milli futbolcu böylece bu sezonki 6. maçında 3. asistini yapmış oldu.