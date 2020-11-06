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    • 06.11.2020 11:05
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    UEFA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! 'den asist, ve 'den gol...

    UEFA Avrupa Ligi'nde Türk futbolcular şov yaptı... 'nın Milan karşısında hat-trick yaparak şok yaptığı gecede. , 'deki 6. maçında 3. asistini yaptı. Feyenoord forması giyen ise CSKA Moskova filelerini havalandırdı.  forması giyen 2003 doğumlu ise Dundalk maçının 72. dakikasında oyuna dahil olup takımının 4. golünü kaydetti.

    Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı gecede, diğer temsilcilerimiz de haftayı güzel geçirdi. Roma'dan Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, Braga'yı 4-0 yendikleri maçta asist yaptı.

    Ev sahibi ekip 20. dakikada Iheanacho ile öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi. Iheanacho, 48. dakikada bir kez daha sahne alarak farkı 2'ye yükseltti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.


    6. MAÇINDA 3. ASİSTİ

    Leicester City, 67. dakikada Praet ve Maddison ile iki gol daha bularak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Leicester 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Braga ise 6 puanda kaldı.

    Maça ilk 11'de başlayan Cengiz ise 62 dakika sahada kaldı ve maçı 1 asistle tamamladı. Milli futbolcu böylece bu sezonki 6. maçında 3. asistini yapmış oldu.

    ORKUN DA GOL ATTI

    Öte yandan Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord, CSKA Moskova'yla Hollanda'da karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Feyenoord'da Türk futbolcu Orkun Kökçü, 71. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

    YUSUF DEMİR DE AĞLARI HAVALANDIRDI

    Rapid Wien forması giyen 2003 doğumlu Yusuf Demir, Dundalk maçının 72. dakikasında oyuna dahil olup takımının 4. golünü kaydetti. Sahadan galip ayrılan taraf, 4-3'lük skorla Rapid Wien oldu.

    Yusuf Demir'in bu sezon bir tanesi ilk 11'de olmak üzere sahaya çıktığı 7 resmi maçta 4 golü ve 1 asisti bulunuyor.
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    Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! Cengiz Ünder'den asist, Orkun Kökçü ve Yusuf Demir'den gol...