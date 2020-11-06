MUSLERA VE EMRE AKBABA'DAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Belhanda, Linnes, Şener, Emre Taşdemir ve Etebo ile devam etmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılarda Donk, Ömer Bayram ve Saracchi'nin durumu sezon sonunda belli olacak. Yönetim, sözleşmelerini yenileme hazırlığı yaptığı Muslera ve Emre Akbaba'dan ise önemli oranda indirim bekliyor. Muslera, Falcao ve Feghouli'den sonra 3.575 milyon Euro ile Galatasaray'ın en çok kazanan 3. ismi konumunda.