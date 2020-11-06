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    • 06.11.2020 09:59
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    'da müthiş tasarruf planı! Milyonlarca lira kasada kalacak

    ile imzaladığı fair-play anlaşması 2021-22 sezonunun sonunda bitecek olan , sezon sonu kadroda adeta temizlik yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl maaş bütçesini 40 milyon euroya kadar düşüren sarı-kırmızılı ekibin önümüzdeki yıl bu bütçeyi daha da aşağı çekerek 170 milyon lira daha tasarruf sağlamayı planlıyor.

    Sabah
    Galatasaray'da müthiş tasarruf planı

    UEFA ile 2021-2022 sezon sonuna dek Finansal Fair-Play anlaşması imzalayan Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerin ardından rahat bir nefes alacak.

    Sabah'ın haberine göre; maaş bütçesini 40 milyon Euro'ya indiren G.Saray'da 12 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Garanti ücretlerinin toplamı 17 milyon Euro'yu geçen bu isimlerden sadece Babel ve Arda'nın performansa bağlı +1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

    MUSLERA VE EMRE AKBABA'DAN İNDİRİM BEKLENTİSİ
    Belhanda, Linnes, Şener, Emre Taşdemir ve Etebo ile devam etmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılılarda Donk, Ömer Bayram ve Saracchi'nin durumu sezon sonunda belli olacak. Yönetim, sözleşmelerini yenileme hazırlığı yaptığı Muslera ve Emre Akbaba'dan ise önemli oranda indirim bekliyor. Muslera, Falcao ve Feghouli'den sonra 3.575 milyon Euro ile Galatasaray'ın en çok kazanan 3. ismi konumunda.
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    Haberler Spor Galatasaray'da müthiş tasarruf planı! Milyonlarca lira kasada kalacak