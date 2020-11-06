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    • 06.11.2020 09:11
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    'den scout ekibine özel talimat! İşte 'ın aradığı kriterler

    Devre arası transfer döneminde kadrosunu 4-5 oyuncuyla güçlendirmek isteyen , scout ekibine özel olarak talimat verdi. Yapılacak takviyelerde istediği özellikleri sıralayan tecrübeli teknik adam, "sert ve kavgacı olma" kriterini en başa koydu.

    Fatih Terim'den scout ekibine özel talimat

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında Marcao ya da Luyindama'nın satışından gelecek parayla yeni bir takım kurmayı planlıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan son olağanüstü toplantıda bunun sözünü de aldı. Beklediği gibi 15-20 milyon euro'luk satış gerçekleştirmeleri durumunda kiralıklar dahil 4 veya 5 oyuncu ile kadrosunu güçlendirmek ve geliştirmek istiyor. Bu nedenle bir çerçeve de belirledi.



    SERT HATTA KAVGACI OLACAK
    Terim, alınacak isimlerde istediği şartları ise scout ekibine şu şekilde sıraladı.



    - Galatasaray'da oynamanın ne demek olduğunu bilecek. Yabancı bile olsa Galatasaray'da oynadığı için GURUR duyacak.
    - ASİ olacak. Yenildiğimiz zaman soyunma odasında isyan edecek. Koşmayan arkadaşına tepki koyacak.
    - YETENEKLİ olacak.
    - Yeteneklerinin yetmediği yerde GÜÇLÜ olacak. GÜCÜNÜN yetmediği yerde HIRSINI ortaya koyacak.



    - SERT hatta KAVGACI bile olacak.
    - Yedek kaldığı zaman İTİRAZ edecek.
    - Yenilgi anlarında gerekirse arkadaşlarına bağıracak..
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    Haberler Spor Fatih Terim'den scout ekibine özel talimat! İşte Galatasaray'ın aradığı kriterler