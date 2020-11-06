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    • Spor
    • 06.11.2020 Gazete
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    'nin ‘ sihirbazı’ bir yıldızı daha bitiriyor

    Yaptığı müthiş hamlelerle adı ' sihirbazı'na çıkan Sportif Direktörü 'nun son bombası . 'ın genç yıldızı adım adım 'e doğru ilerliyor. Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan ve ipleri koparma noktasına gelen genç yıldız bir ödül töreninde Emre Belözoğlu ve ile bir araya geldi.

    Alo Dorukhan ben Emre abin

    Yaptığı müthiş hamlelerle adı 'Transfer sihirbazı'na çıkan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun son bombası Dorukhan Toköz... Beşiktaş'ın genç yıldızı adım adım Kadıköy'e doğru ilerliyor.

    YENİ SÖZLEŞME ÇIKMAZA GİRDİ
    Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan ve ipleri koparma noktasına gelen genç yıldız bir ödül töreninde Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan ile bir araya geldi.

    SEZON SONUNDA SERBEST
    Dorukhan'ın, "Emre abiyle sürekli görüşüyoruz. Bana uyarılar yapıyor" demesi, "Belözoğlu, Dorukhan'ı da bitiriyor" yorumlarına neden oldu. Milli futbolcunun sözleşmesi mayısta sona eriyor.

    DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK
    Fenerbahçe'nin yönetiminin devre arasında Beşiktaş'tan Dorukhan'ı resmen isteyeceği, anlaşma sağlanamaması halinde ise sezon sonunda genç yıldızı bedavaya transfer edeceği belirtiliyor.
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