Yaptığı müthiş hamlelerle adı 'Transfer sihirbazı'na çıkan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun son bombası Dorukhan Toköz... Beşiktaş'ın genç yıldızı adım adım Kadıköy'e doğru ilerliyor.
YENİ SÖZLEŞME ÇIKMAZA GİRDİ
Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşamayan ve ipleri koparma noktasına gelen genç yıldız bir ödül töreninde Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan ile bir araya geldi.
SEZON SONUNDA SERBEST
Dorukhan'ın, "Emre abiyle sürekli görüşüyoruz. Bana uyarılar yapıyor" demesi, "Belözoğlu, Dorukhan'ı da bitiriyor" yorumlarına neden oldu. Milli futbolcunun sözleşmesi mayısta sona eriyor.
DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK
Fenerbahçe'nin yönetiminin devre arasında Beşiktaş'tan Dorukhan'ı resmen isteyeceği, anlaşma sağlanamaması halinde ise sezon sonunda genç yıldızı bedavaya transfer edeceği belirtiliyor.