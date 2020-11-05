TRANSFERLER DAHİ KONUŞULDU



Avcı ile Trabzonspor yönetiminin anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresi ile ücret konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bordo-Mavili yöneticilerin, Avcı ile devre arasında yapılması muhtemel transferler için de fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.