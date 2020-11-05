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    • Spor
    • 05.11.2020 Gazete
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    Başkanı ile anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı

    adım adım ’a. ’ın görevine son verilmesi sonrası Abdullah Avcı ile temas kuran, Bordo-Mavili kulübün başkanı , deneyimli teknik adamla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı. Avcı ve Trabzonspor cephesindeki görüşmelerin kesinlik kazanması ufak detaylara kaldı.

    Adım adım Trabzon'a

    Abdullah Avcı adım adım Trabzonspor'a. Teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verilmesi sonrası Abdullah Avcı ile temas kuran, Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, deneyimli teknik adamla yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

    Avcı ve Trabzonspor cephesindeki görüşmelerin kesinlik kazanması ufak detaylara kaldı.

    TRANSFERLER DAHİ KONUŞULDU


    Avcı ile Trabzonspor yönetiminin anlaşmaya yakın olduğu ve sözleşme süresi ile ücret konusunda görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bordo-Mavili yöneticilerin, Avcı ile devre arasında yapılması muhtemel transferler için de fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
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    Haberler Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı ile anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı