TERİM GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Hürriyet'in haberine göre birçok kulübün kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Ali Yavuz Kol'un ayrılığına izin vermeyen Terim, Adem Büyük'ün de gidişi sonrasında 19 yaşındaki oyuncuya gelen teklifleri veto etmişti. Ali Yavuz Kol'un antrenmanlarda attığı goller, fizik gücü Terim'den tam not alırken Fatih Terim'in kafasında ise 19 yaşındaki oyuncuyu ilk etapta bu sezon Falcao'nun yedeği ve 'hamle oyuncusu' olarak kullanmak var. Tecrübeli hoca, oyuncuyu kazanmak ve uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet etmesi adına üzerine düştüğü Ali Yavuz Kol için milli takım maçları nedeniyle lige verilecek arada özel bir çalışma program hazırlandı.