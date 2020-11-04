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    • 04.11.2020 23:32
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    'nda penaltılarla bir üst tura yükseldi

    3. Tur maçında 1. Lig ekiplerinden , sahasında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'yı penaltılar sonucunda 8-7 yenerek 4. tura yükseldi.

    Bursa penaltılarla bir üst turda

    3. Tur maçında 1. Lig ekiplerinden , sahasında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'yı penaltılar sonucunda 8-7 yenerek 4. tura yükseldi.

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    İŞTE İLK 11'LER

    BURSASPOR: Ataberk, Cüneyt, Pzan İsmail, Çağatay, İsmail Can, Abdullah, Batuhan, Kerem Ş. Eren, Tuğbey, Ertuğrul

    KARŞIYAKA: , Harun Atalat, Battal Demirbilek, Özkan Duman, Barış Çelik, Caner Cengiz, Mustafa Çalışkan, Burak Karapınar, Onu Kıntaş, Anıl Çıracı, İlyas Kahraman

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor penaltılarla bir üst tura yükseldi