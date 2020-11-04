Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sahasında normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'yı penaltılar sonucunda 8-7 yenerek 4. tura yükseldi.
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İŞTE İLK 11'LER
BURSASPOR: Ataberk, Cüneyt, Pzan İsmail, Çağatay, İsmail Can, Abdullah, Batuhan, Kerem Ş. Eren, Tuğbey, Ertuğrul
KARŞIYAKA: Mehmet Aksoy, Harun Atalat, Battal Demirbilek, Özkan Duman, Barış Çelik, Caner Cengiz, Mustafa Çalışkan, Burak Karapınar, Onu Kıntaş, Anıl Çıracı, İlyas Kahraman