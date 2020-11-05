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    • 05.11.2020 10:58
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    Medipol 'in yer aldığı 'nde H Grubu'nda işler karıştı! İşte son durum

    'ndeki tek temsilcimiz Medipol 'in yer aldığı H Grubu'nda 3. hafta maçları tamamlanırken, ortaya ilginç sonuçlar çıktı. 'ı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini alan temsilcimiz Başakşehir, 3 puanla son sırada bulunuyor. H Grubu'nun diğer maçında ise 'da Manchester United'tan 5 gol yiyen Leipzig, 'i 2-1 yenerek sürpriz sonuca imza attı. İşte Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son durum...

    Leipzig ve PSG maçlarını kaybeden ve umutlarını yitirmek üzere olan Başakşehir, Manchester United karşısında aldığı galibiyetle adeta yeniden ayağa kalktı. Demba Ba ve Visca'nın golleriyle Kırmızı Şeytanlar'ı 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, 3 puanla tanışmış oldu.

    H grubundaki bir diğer karşılaşmada ise Alman ekibi Leipzig, Fransız devi PSG'yi 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

    LİDER YİNE MANU

    Bu sonuçların ardından 6 puanı bulunan ManU liderliğini sürdürürken, aynı puanlı Leipzig 2., 3'er puanı bulunan PSG ile Başakşehir ise 3 ve 4. sırada yer aldı.

    MANU DEPLASMANINA GİDİYORUZ

    Temsilcimiz, bir sonraki maçta 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. PSG ise sahasında Leipzig'i konuk edecek.
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    Haberler Spor Medipol Başakşehir'in yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda işler karıştı! İşte son durum