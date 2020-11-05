H grubundaki bir diğer karşılaşmada ise Alman ekibi Leipzig, Fransız devi PSG'yi 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

LİDER YİNE MANU

Bu sonuçların ardından 6 puanı bulunan ManU liderliğini sürdürürken, aynı puanlı Leipzig 2., 3'er puanı bulunan PSG ile Başakşehir ise 3 ve 4. sırada yer aldı.