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    • 05.11.2020 11:58
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    açıkladı: 1 üst klasman hakemin koronavirüs testi pozitif | Son dakika

    Son dakika haberi... , bir üst klasman hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada coronavirüs testi pozitif çıkan hakemin izolasyon sürecinin başladığı ve testlerinin takip edileceği belirtildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

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    Federasyondan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    Bir üst klasman hakemimizin 04.11.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
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    Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: 1 üst klasman hakemin koronavirüs testi pozitif | Son dakika