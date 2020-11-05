Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.
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Federasyondan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Bir üst klasman hakemimizin 04.11.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.