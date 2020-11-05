ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK



Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında iyi oynayan ancak puan alamayan Başakşehir, ilk galibiyetini 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı M.United'ı yenerek aldı. Manchester karşısında şanssızlığını kıran Başakşehir, gözünü diğer maçlara çevirdi.