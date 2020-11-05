Başakşehir'den tarihi zafer. Turuncu- Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında evinde İngiliz devi Manchester United''ı 2-1 yendi. 13. dakikada Visca'nın uzun topu sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Demba Ba şık bir vuruşla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.
VİSCA FARKI İKİYE ÇIKARDI
32'de Bolingoli'nin ortasında Aleksic'in kafa vuruşu kalecide kaldı. 40'ta ilk golün sahibi Demba Ba'nın üzerinden atladığı topa harika vuran Visca, farkı ikiye çıkardı.
MERT'TEN MÜTHİŞ KURTARIŞ
M.United 43. dakikada Shaw'ın ortasında Martial'in kafa golüyle durumu 2-1 yaptı. 55'te Fernandes'in frikiğini Mert blokladı. 81'de Gulbrandsen'in sağ çaprazdan çektiği şut kornere çıktı.
EPUREANU'DAN KRİTİK HAMLE
90+2'de Mehmet Topal'ın ters vuruşunu kale çizgisi üzerinden Epureaun çıkardı ve mutlak golü önledi. Temsilcimiz Manchester United'ı devirirek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında iyi oynayan ancak puan alamayan Başakşehir, ilk galibiyetini 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı M.United'ı yenerek aldı. Manchester karşısında şanssızlığını kıran Başakşehir, gözünü diğer maçlara çevirdi.