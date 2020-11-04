Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla sürdü.
Turnuvanın ilk 2 haftasında Leipzig ve PSG'ye 2-0'lık skorlarla mağlup olan Başakşehir, 2'de 2 yaparak grupta lider durumda olan Manchester United'ı ağırladı.
Temsilcimiz, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda müthiş bir galibiyete imza attı.
Turuncu-lacivertliler, 12. dakikada Demba ve 40. dakikada Visca'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Martial'ın 43. dakikada attığı gol durumu 2-1 getirdi ve ilk 45 dakika bu skorla sonuçlandı.
İlk yarıdaki mükemmel oyununu ikinci yarıya da taşıyan İstanbul ekibi, İngilizlere gol şansı vermedi ve müsabakadan 2-1 galip ayrılmayı bildi.
Tarihinde ilk kez Devler Ligi sahnesinde boy gösteren Başakşehir, ilk kez sahadan 3 puanla tanıştı. Bu sonucun ardından Başakşehir gruptaki puanını 3'e çıkarırken, Kırmızı Şeytanlar ise 6 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR GELENEĞİ SÜRDÜRDÜ
Şampiyonlar Ligi'nde daha önce temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, İstanbul'da Manchester United'ı yenmişti. Medipol Başakşehir, İngilz ekibini 2-1 yenerek bu geleneği sürdürdü.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
10. dakikada Manchester United'ın gelişen atağında Van de Beek, Medipol Başakşehir ceza sahası dışında bekleyen Luk Shaw'a pasını attı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ters direk dibinden auta gitti.
11. dakikada Medipol Başakşehir'in atağında sol kanatta Deniz Türüç ile verkaç yapan Visca, açısını düzeltip çok sert vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.
12. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın kendi ceza sahasından attığı uzun pası kontrol eden Demba Ba, rakip ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleci Henderson ile karşı karşıya kalan Senegalli oyuncu, ayak içiyle köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.
32. dakikada Başakşehir ikinci golüne yaklaştı. Visca, sol kanattan bindiren Bolingoli'nin önüne topu gönderdi. Bu oyuncunun altıpas önüne yaptığı ortada Aleksic kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.
40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç, Van de Beek'ten kaptığı topla sol kanattan hızla ilerledi. Ceza sahası içindeki Demba Ba'ya yerden pasını gönderdi. Demba Ba topun üstünden atladı ve geriden gelen Visca düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
43. dakikada Manchester United farkı 1'e indirdi. Shaw'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada boşta kalan Martial kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.
İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Manchester United, Medipol Başakşehir kalesini cepheden gören pozisyonda serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Bruno Fernandes'in şutunda, Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
81. dakikada atılan uzun pasta rakibinden topu kapan Gulbrandsen, Manchester United ceza sahasına girdi. Dar açıdan, önündeki rakibine rağmen sert bir şut attı, Maguire'a çarpan top kornere gitti.
90+2. dakikada Epureanu mutlak bir golü önledi. Shaw'ın sol kanattan kullandığı kornerde Matic'in indirdiği topa Mehmet Topal ters bir vuruş yaptı, kaleci Mert'i geçen topu Epureanu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
AVRUPA KUPALARINDAKİ İLKLERİ
Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.
Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.
Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.
Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı ve Danimarka ekibi Kopenhag'ın rakibi oldu.