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    • 04.11.2020 15:56
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    • 04.11.2020 15:56
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    'nın ve ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

    21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde ve ile 'da karşılaşacak 'ın aday kadrosu belli oldu. , 'da Avusturya'yı 'da ise Yeni 'nda konuk edecek. Ümit Milli Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı maç 20.00'de Kosova ile oynayacağı maç ise 19.00'da başlayacak.

    AA
    Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü 'ın yaptığı 'ın kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

    KALECİ
    Altay Bayındır (), Ersin Destanoğlu (), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

    DEFANS
    Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş)

    ORTA SAHA
    Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Oğulcan Ülgün (Altınordu), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe)

    FORVET
    Enes Karakuş (Medipol Başakşehir), Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

    MAÇLAR 13 KASIM VE 17 KASIM'DA
    Aday kadroda yer alan oyuncular, 8 Kasım Pazar günü Sheraton Grand Otel'de toplanacak.

    Milli takım, Samsun Yeni 'ndaki ilk maçı Cuma günü saat 20.00'de ile oynayacak. Milliler, Salı günü saat 19.00'da ise 'yı konuk edecek.

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    Haberler Spor Ümit Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ve Kosova ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı