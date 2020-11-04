Milliyet'te yer alan habere göre teknik direktör Fatih Terim de Sivas maçı için kadroda zorunlu değişime gidecek. Marcao'nun sakatlığında Donk, sarı-kırmızılıların savunmasında forma giyecek. Saracchi'nin yerine ise yine sakatlıktan dönen Linnes sol bekte şans bulacak.