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    • 04.11.2020 16:36
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    Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 8'inci haftanın hakemleri TFF tarafından açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Kapanış maçı olan Sivas-Galatasaray maçını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    AA
    Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    6 Kasım Cuma:
    20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

    7 Kasım Cumartesi:
    13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalya: Serkan Tokat
    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
    19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

    8 Kasım Pazar:
    13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
    13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Mete Kalkavan
    16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
    16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
    19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

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    Haberler Spor Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri belli oldu