Başakşehir Manchester United maçı hangi kanalda? Başakşehir Manchester United maçı şifresiz mi?

"MANCHESTER UNITED'IN 2 GALİBİYET ALMASI SÜRPRİZ DEĞİL"

Manchester United'ın gruba 2'de 2'yle başlamasının sürpriz olmadığını kaydeden Buruk, "Oynadıkları oyun ve kadro kalitesiyle bunu hak ediyorlar. Premier Lig'de yaşadıkları şanssızlıklar var. Futbolun içinde bunlar var. Biz de kötü başladık ama yükselişe geçtik. Geçen sezonki Manchester United'ın yükselişini de hatırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetlerinin sürpriz olmadığını düşünüyorum" dedi.

"ŞU ANKİ HAYALİM İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUMUZU KAZANMAK"

En büyük motivasyon kaynağının Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyleyen Okan Buruk, dünyanın en iyi takımları ve oyuncularına karşı oynamanın kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını dile getirerek, "Hayalimiz buydu geçen sene. Şu anki hayalim ise ikinci şampiyonluğumuzu kazanmak. Bu grupta da iyi işler yapıp oyun olarak iyi başladığımız grup aşamasına puanla devam etmek istiyoruz. Gruptan çıkmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama bir opsiyon da Avrupa Ligi'ne katılmak" ifadelerini kullandı.