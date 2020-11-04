Başakşehir Manchester United maçı hangi kanalda? Başakşehir Manchester United maçı şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Başakşehir sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırlayacak. Başakşehir'in bu maç öncesinde grupta puanı bulunmuyor. Manchester United ise 2 maçta 6 puan topladı. Peki, Başakşehir Manchester United maçı hangi kanalda? Başakşehir Manchester United maçı şifresiz mi?
BAŞAKŞEHİR MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafel, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba
Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Tuanzebe, Wan Bissaka, Matic, Tominay, Rashford, De Beek, Mata, Cavani
OKAN BURUK'TAN MANCHESTER UNITED AÇIKLAMASI!
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3'üncü haftasında İngiltere'nin Manchester United takımını konuk edecek Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Martin Skrtel düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Manchester United'ın İstanbul'a 6 puanla geldiğini hatırlatan Okan Buruk, şöyle konuştu: "Bizim henüz puanımız yok. İki maçta da oyun olarak iyiydik. İlerleyen bir oyunumuz var. Paris maçında bunu daha iyi gösterdik, sonuç alamadık. Bu maçtaki hedefimiz sonuç almak, gol atmak, puan almak, 3 puan kazanmak. Hem aklımıza hem kendimize güvenmeliyiz. Bundan önceki iki maçta olduğu gibi oyuncularıma çok güveniyorum. 3 günde bir maç oynuyoruz, çok yoğun bir takvimdeyiz ama oyuncularıma inanıyorum. İnşallah hem goller atarız hem 3 puan kazanırız. Bu hem bizim hem ülkemiz için çok önemli."
"MANCHESTER UNITED'IN 2 GALİBİYET ALMASI SÜRPRİZ DEĞİL"
Manchester United'ın gruba 2'de 2'yle başlamasının sürpriz olmadığını kaydeden Buruk, "Oynadıkları oyun ve kadro kalitesiyle bunu hak ediyorlar. Premier Lig'de yaşadıkları şanssızlıklar var. Futbolun içinde bunlar var. Biz de kötü başladık ama yükselişe geçtik. Geçen sezonki Manchester United'ın yükselişini de hatırlıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetlerinin sürpriz olmadığını düşünüyorum" dedi.
"ŞU ANKİ HAYALİM İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞUMUZU KAZANMAK"
En büyük motivasyon kaynağının Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyleyen Okan Buruk, dünyanın en iyi takımları ve oyuncularına karşı oynamanın kendilerine büyük bir motivasyon sağladığını dile getirerek, "Hayalimiz buydu geçen sene. Şu anki hayalim ise ikinci şampiyonluğumuzu kazanmak. Bu grupta da iyi işler yapıp oyun olarak iyi başladığımız grup aşamasına puanla devam etmek istiyoruz. Gruptan çıkmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ama bir opsiyon da Avrupa Ligi'ne katılmak" ifadelerini kullandı.
"CRIVELLI'NİN VE BA'NIN SAKATLIKLARI VAR"
Manchester United'ın farklı dizilişlerle oynadığına dikkat çeken Okan Buruk, "Manchester United geçtiğimiz sezon 4-2-3-1 dizilişiyle oynayan bir takımdı. Bu sezon ise hem 3'lü savunmayı hem de 4-3-1-2'yi denediler. Ben yine değişeceğini düşünüyorum, yine 4-2-3-1 dizilişi olabilir. Ne olursa olsun çok iyi oyuncuları var. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Crivelli'nin bir sakatlığı oldu, Demba Ba'nın da bir sakatlığı vardı. Ona göre biz de kararımızı vereceğiz" diyerek basın toplantısını tamamladı.