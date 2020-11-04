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    • 04.11.2020 18:21
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    'nda penaltılarla turladı!

    3. tur maçında Vefa Stadı'nda 'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten müsabakanın uzatma anları 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Penaltılara giden karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı ve İstanbul temsilcisi bir üst tura kalan ekip oldu.

    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük penaltılarla turladı!