Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Fatih Karagümrük Vefa Stadı'nda Nevşehir Belediyespor'u konuk etti. Normal süresi 1-1 biten müsabakanın uzatma anları 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Penaltılara giden karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı ve İstanbul temsilcisi bir üst tura kalan ekip oldu.



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