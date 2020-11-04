Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.11.2020 18:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2020 18:17
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan 'a kötü haber: 'e 2.5 milyon Euro ödenecek

    Son dakika haberi... , konusunda İspanyol stoperi haklı buldu ve ’ın 2.5 milyon Euro ödemesine karar verildi. Beşiktaş, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

    Haberler Spor Son dakika: FIFA'dan Beşiktaş'a kötü haber: Victor Ruiz'e 2.5 milyon Euro ödenecek