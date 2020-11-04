FIFA, Victor Ruiz konusunda İspanyol stoperi haklı buldu ve Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro ödemesine karar verildi. Beşiktaş, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
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Son dakika: FIFA'dan Beşiktaş'a kötü haber: Victor Ruiz'e 2.5 milyon Euro ödenecek
Son dakika haberi... FIFA, Victor Ruiz konusunda İspanyol stoperi haklı buldu ve Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro ödemesine karar verildi. Beşiktaş, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.
FIFA, Victor Ruiz konusunda İspanyol stoperi haklı buldu ve Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro ödemesine karar verildi. Beşiktaş, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.