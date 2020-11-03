GOL | Ankaragücü 0-1 Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Ankaragücü, 2. Lig ekibi Kocaelispor'u konuk etti.
Karşılaşmayı deplasman ekibi Kocaelispor, 9045'te bulduğu golle 2-1 kazanarak kupada 4. tura yükseldi.
GOL | Ankaragücü 1-1 Kocaelispor
Kocaelispor'un diğer golünü ise 51'de Mervan Yiğit kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golünü 72'de Jonathan Bolingi attı.
GOL | Ankaragücü 1-2 Kocaelispor
İLK 11'LER
Ankaragücü: Furkan, Atila, Erdi, Sarlija, Atakan, Voca, Berke, Diousse, Alper, Lobjanidze, Borven
Kocaelispor: İsmet, Erdinç, Hakan, Aydın, Mervan, Haşim, Bilal, Taha Batuhan, İrfan, Mesut, Bahattin