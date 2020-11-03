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    • 03.11.2020 22:44
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    'nda Ankaragücü'nü mağlup eden Kocaelispor bir üst tura yükseldi

    3. Tur maçında 2. Lig ekibi Kocaelispor, deplasmanda Ankargücü'nü 90+5'te Erdinç Karakaş'ın attığı golle 2-1 mağlup ederek kupada 4. tura yükseldi.

    GOL | Ankaragücü 0-1 Kocaelispor

    3. Tur maçında Ankaragücü, 2. Lig ekibi Kocaelispor'u konuk etti.

    Karşılaşmayı deplasman ekibi Kocaelispor, 9045'te bulduğu golle 2-1 kazanarak kupada 4. tura yükseldi.

    GOL | Ankaragücü 1-1 Kocaelispor

    Kocaelispor'un diğer golünü ise 51'de Mervan Yiğit kaydetti.

    Ev sahibi ekibin tek golünü 72'de Jonathan Bolingi attı.

    GOL | Ankaragücü 1-2 Kocaelispor

    İLK 11'LER

    Ankaragücü: Furkan, Atila, Erdi, Sarlija, Atakan, Voca, Berke, Diousse, Alper, Lobjanidze, Borven

    Kocaelispor: İsmet, Erdinç, Hakan, Aydın, Mervan, Haşim, Bilal, Taha Batuhan, İrfan, Mesut, Bahattin

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü mağlup eden Kocaelispor bir üst tura yükseldi