



Arjantin medyasından TyC Sports'un son dakika olarak geçtiği habere göre; Maradona'nın beynindeki bir pıhtı sebebiyle acil olarak ameliyata alındı.

Maradona dün kontrol maksadıyla hastaneye gitmiş, koronavirüs iddiaları ise ailesi tarafından yalanlanmıştı.