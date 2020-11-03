Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında 3. Lig ekibi Karaköprü Belediyespor'u konuk etti.

GOL | BB Erzurumspor 1-0 Karaköprü Belediyespor

Karşılaşmayı 6-2 kazanan ev sahibi BB Erzurumspor, kupada 4. tura yükseldi.

BB Erzurumspor'un gollerini 8'de Rashad Muhammed, 34'te Mücahit Albayrak, 43'te Jugurtha Hamroun, 45'te Arturo Mina ile 47 ve 55'te Gabriel Obertan kaydetti.

GOL | BB Erzurumspor 2-0 Karaköprü Belediyespor

Karaköprü Belediyespor'un gollerini ise 51 ve 73'te Emre Okur attı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 6 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 2

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sinan Bilen, İsmail Semih İleri

GOL | BB Erzurumspor 3-0 Karaköprü Belediyespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan (Dk. 60 Batuhan Ünsal), Mucahit Albayrak (Dk. 60 Kaan Kanak), Petrus Boumal (Dk. 46 Obertan), Mina (Dk. 46 Teikeu), Osman Çelik, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hamroun, Sissoko, Rashad Muhammed, Sadiku

GOL | BB Erzurumspor 4-0 Karaköprü Belediyespor

Karbel Karaköprü Belediyespor: Ersel Çetinkaya, Nuh Aşkın (Dk. 46 İbrahim Yıldırım), Metehan Andaç Özlü (Dk. 46 Vedat Yeşilkaya), Umut Pusat, Erdi Kasapoğlu (Dk. 76 Rauf Öktem), Emirhan Korkmaz (Dk. 46 Haydar Deniz), Halil Duman, Emre Okur, Hakan Albayrak, Tolunay Yurtseven (Dk. 67 Taner Kahriman), Tugay Kırcalı

GOL | BB Erzurumspor 5-0 Karaköprü Belediyespor

Goller: Dk. 8 Rashad Muhammed, Dk. 34 Mucahit Albayrak, Dk. 45+4 Hamroun, Dk. 45+8 Mina, Dk. 47 ve 54 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 51 ve 73 Emre Okur (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Sarı kart: Dk. 5 Halil Duman (Karbel Karaköprü Belediyespor)

GOL | BB Erzurumspor 5-1 Karaköprü Belediyespor

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sissoko'nun pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Rashad Muhammed'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0.

34. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan Hamroun'un pasıyla ceza sahası içinde topu alan Mucahit Albayrak'ın vuruşunda top kaleci Ersel Çetinkaya'dan döndü. İkinci kez topla buluşan Mucahit Albayrak bu kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



GOL | BB Erzurumspor 6-1 Karaköprü Belediyespor

35. dakikada stadın elektriklerinin kesilmesi nedeniyle hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy maçı durdurdu. Yaklaşık 7 dakikalık beklemenin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

İlk yarının uzatma dakikalarında ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. 45+4. dakikada Osman Çelik vurduğu top kale direğine çarparak Rashad Muhammed'in önüne geldi. Rashad'ın ceza sahasına gönderdiği topa sert vuran Hamorun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

İlk yarının uzatma dakikalarında mavi-beyazlı ekip dördüncü golü buldu. 45+8. dakikada ceza sahası içinde karambolden faydalanan Mina'nın vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

GOL | BB Erzurumspor 6-2 Karaköprü Belediyespor

İlk yarıyı ev sahibi ekip 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarının ilk dakikalarında fark 5'e çıktı. 47. dakikada Mücahit Albayrak'ın sağ kanattan gönderdiği pası alan Obertan sert vuruşunda topu ağlara gönderdi: 5-0.

51. dakikada konuk ekip ilk golü buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Okur düzgün vuruşunda topu ağlara yolladı. 5-1.

54. dakikada mavi-beyazlı ekip bir gol daha buldu. Sağ kanattan Murat Uçar'ın arka köşeye gönderdiği topa sert vuran Obertan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-1.

73. dakikada konuk ekip ikinci golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Emre Okur topu ağlara gönderdi: 6-2.