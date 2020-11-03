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    • Spor
    • 03.11.2020 Gazete
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    'da ibre ’ya döndü!

    Hoca arayan ’da ibre yeniden ’ya döndü. Yönetim, tecrübeli hoca ile bugün bir kez daha görüşme yapacak. Avcı’da sorun çıkması halinde ile temas kurulacak.

    İbre Avcı’ya döndü!

    Trabzonspor'da Newton ile yolların ayrılmasının ardından başlayan teknik adam arayışlarında birçok isim gündeme gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Yönetimin Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Yapılan yeni görüşmede Avcı'nın, "Trabzonspor'da çalışmayı kim istemez" yanıtını verdiği öğrenildi. Trabzonspor, Avcı ile bugün İstanbul'da yüz yüze bir görüşme yapacak. Tecrübeli teknik adamın Bordo-Mavililer'den 3 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Avcı olmazsa diğer aday .

    Yunus Emre SEL

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    Haberler Spor Trabzonspor'da ibre Abdullah Avcı’ya döndü!