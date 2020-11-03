Trabzonspor kararını verdi! İşte ilk hoca adayı

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Yönetimin bir süre önce gündeminden kalkmış gibi gözüken Abdullah Avcı ile yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Avcı'nın görüşmede, "Trabzonspor'da çalışmayı kim istemez" yanıtını verdiği ve detayların konuşulduğu öğrenildi. Avcı ile telefon üzerinde yapılan görüşmelerden sonra bugün İstanbul'da yüz yüze görüşülmesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözleşme beklentisi içerisinde olduğu ve ekibinin tamamının kendi tercihlerinden oluşmasını istediği öğrenildi.