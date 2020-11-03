Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 03.11.2020 09:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2020 09:44
    ABONE OL

    'dan ocak bombası! Menajeriyle kontak kuruldu

    Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden kolları sıvayan , sol kanat için çalışmalara başladı. Fatih Terim'in geçtiğimiz dönemlerde de ısrarla istediği için bir kez daha nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    Galatasaray'dan ocak bombası! Menajeriyle kontak kuruldu

    Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi… Bir süre önce scout ekibinden, bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti. Bu raporda, Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.



    Nijeryalı yıldızın sorununun kalite değil psikolojik olduğunun altı çizildi. Risk transferi olarak yorumlandı. Bu rapor kenarda dururken sürpriz bir gelişme oldu ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu. Yöneticiler, Ahmed'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartlarını öğrenildi. Tarafların ara transfer için sözleştiği belirtildi.



    32
    Kanatlarda ve forvette oynayabilen Ahmed Musa, Al Nasr'ın yanı sıra Leicester, CSKA Moskova ve Venlo formaları giydi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray'dan ocak bombası! Menajeriyle kontak kuruldu