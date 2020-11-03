BEŞİKTAŞ'IN 1 MAÇI EKSİK

Ankaragücü'nü 1-0 yenen Galatasaray 3., bir maç eksiği bulunan ve son olarak Yeni Malatyaspor'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş ise 8. sırada bulunuyor.