Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, Antalya'dan galibiyetle döndü.
Antalyaspor deplasmanında iyi bir oyun sergileyen ve sayısız gol kaçıran sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
BEŞİKTAŞ'IN 1 MAÇI EKSİK
Ankaragücü'nü 1-0 yenen Galatasaray 3., bir maç eksiği bulunan ve son olarak Yeni Malatyaspor'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş ise 8. sırada bulunuyor.
Öte yandan Göztepe ile oynayacağı maçın İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenmesi, Alanyaspor'un bu haftayı boş geçirmesine sebep oldu. Alanya ekibi, haftayı 16 puanla 2. sırada tamamladı.
İŞTE 7. HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 7. HAFTA SONUÇLARI
SÜPER LİG'DE 8. HAFTA FİKSTÜRÜ