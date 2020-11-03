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    • 03.11.2020 10:30
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    • 03.11.2020 10:30
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    7.hafta sonunda puan durumu | Süper Lig'de son puan durumu, maç sonuçları ve 8. hafta fikstürü

    puan durumu 7. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor.  7. hafta heyecanı oynanan 2 maçla sona erdi. Saat 20.00'de başlayan iki maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Aynı saatte başlayan spor -  maçında ise sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla galip geldi. İşte 7. haftada oynanan ve ertelenen maçların ardından oluşan puan durumu ve 8.hafta fikstürü.

    Süper Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, Antalya'dan galibiyetle döndü.

    Antalyaspor deplasmanında iyi bir oyun sergileyen ve sayısız gol kaçıran sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    BEŞİKTAŞ'IN 1 MAÇI EKSİK

    Ankaragücü'nü 1-0 yenen Galatasaray 3., bir maç eksiği bulunan ve son olarak Yeni Malatyaspor'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş ise 8. sırada bulunuyor.

    Öte yandan Göztepe ile oynayacağı maçın İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenmesi, Alanyaspor'un bu haftayı boş geçirmesine sebep oldu. Alanya ekibi, haftayı 16 puanla 2. sırada tamamladı.

    İŞTE 7. HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU

    SÜPER LİG'DE 7. HAFTA SONUÇLARI

    SÜPER LİG'DE 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
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    Haberler Spor Süper Lig 7.hafta sonunda puan durumu | Süper Lig'de son puan durumu, maç sonuçları ve 8. hafta fikstürü