Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
90+7. dakikada Sinan Gümüş, Fredy'e faul yaptı.
Maçın hakeminin düdüğünden sonra topa vuran Sinan Gümüş sarı kart gördü.
Karttan sonra orta hakeme omuz attığı gerekçesi ile Sinan Gümüş ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Sarı-lacivertlilerde maçın 90+7. dakikasında kırmızı kart gören ve sinirlerine halim olamayan Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için sahaya girdi.