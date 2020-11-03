Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in durumu içler acısı. Sezon başından beri büyük bir performans düşüklüğü yaşayan Sırp yıldız bir türlü bekleneni veremiyor. Geçen sezondan bile daha kötü durumda olan Siyah-Beyazlı oyuncunun moralsiz hali teknik heyeti kara kara düşündürüyor.