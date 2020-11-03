Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in durumu içler acısı. Sezon başından beri büyük bir performans düşüklüğü yaşayan Sırp yıldız bir türlü bekleneni veremiyor. Geçen sezondan bile daha kötü durumda olan Siyah-Beyazlı oyuncunun moralsiz hali teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
İSTEKSİZ HALİ DÜŞÜNDÜRÜYOR
Yeni Malatyaspor önünde ilk 11'de forma giymesi beklenen Adem Ljajic'in isteksiz ve bezgin hali nedeniyle oynatılmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun fizik olarak da eksikliği bulunuyor.
GÖNDERİLME İHTİMALİ VAR
Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yönetimin Ljajic'in durumunu masaya yatırdığı ve bu şekilde devam etmesi halinde devre arasında Sırp yıldızın gönderilme ihtimalinin olduğu ortaya çıktı.
LİSANSI ASKIYA ALINABİLİR
Adem Ljajic'in gönderilmemesi durumunda lisansının askıya alınma ihtimalinin bulunduğu öne sürülürken gidişata göre sbir karar verilmesi bekleniyor.