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    • 03.11.2020 16:11
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    maç sonucu: 2-2 (PEN 5-6)

    'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. tur karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Normal süresi 2-2 sona eren maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve kazananı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda Esenler Erokspor rakibini 6-5 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı.

    Nefes kesen maçta 4.tur Esenler'in!

    'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 3. tur karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Normal süresi 2-2 sona eren maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve kazananı penaltı atışları belirledi. Penaltılarda Esenler Erokspor rakibini 6-5 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı.

    MAÇIN GOLLERİ;

    GOL | Balıkesirspor 1-0 Esenler Erokspor

    GOL | Balıkesirspor 2-0 Esenler Erokspor

    GOL | Balıkesirspor 2-1 Esenler Erokspor

    GOL | Balıkesirspor 2-2 Esenler Erokspor

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Balıkesirspor 2-2 Esenler Erokspor (PEN 5-6)