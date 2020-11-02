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    • Spor
    • 02.11.2020 Gazete
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    ’da yönetim tecrübeli hocayı istiyor! 17'ye 2 oyla karar

    'da ile yolların resmen ayrılmasından sonra teknik adam arayışları da hızlandı. , ’deki maçı öncesi belirleyip milli araya yeni hocasıyla girmenin planlarını yapıyor.

    17'ye 2 oyla karar Avcı

    Trabzonspor'da Eddie Newton ile yolların resmen ayrılmasından sonra teknik adam arayışları da hızlandı. Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi teknik direktörü belirleyip milli araya yeni hocasıyla girmenin planlarını yapıyor.

    GÖRÜŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
    Yönetim kurulunun geçtiğimiz hafta yaptığı toplantının detayları net bir şekilde ortaya çıktı. Yönetim, yaptığı değerlendirme sonucunda 17'ye 2 oyla Abdullah Avcı'yı takımın başında istiyor.

    BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER
    Yönetimin Eddie Newton ile yolların ayrılmasının kesinleşmesinden sonra son dönemde ismi Antalyaspor ile anılan Abdullah Avcı ile yeniden bir görüşme yapması bekleniyor.

    KISA SÜRE İÇİNDE ÇÖZÜLECEK
    Bordo-Mavili kulübün yöneticileri, yeni teknik adamı kısa süre içinde açıklamayı planlıyor. Listede Şota Arveladze, Mustafa Reşit Akçay ve Fatih Tekke gibi isimler de yer alıyor.

    İYİ BİR HOCAYA İHTİYAÇ VAR!
    Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, "Yeni gelecek hoca ile futbolcuların yeterliliğini test edeceğiz. Bu dönemde kesinlikle iyi bir hocaya ihtiyaç var" dedi.

    2.5 YILDA TAM 4 HOCA GÖNDERDİ!
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiği tarihten bu yana 5. farklı teknik adamla çalışacak. Bordo- Mavililer'in Ağaoğlu döneminde teknik direktörlük koltuğunda Rıza Çalımbay, ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Eddie Newton oturdu.
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    Haberler Spor Trabzonspor’da yönetim tecrübeli hocayı istiyor! 17'ye 2 oyla karar Abdullah Avcı