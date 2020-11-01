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    • 01.11.2020 22:25
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    Son dakika: Türk unun duayen ismi hayatını kaybetti

    Türk unun efsane ismi 88 yaşındaki , akşam saatlerinde hayatını kaybetti. TBF'ten yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

    DHA
    Türk basketbolunun efsanesi hayatını kaybetti

    umuzun efsane ismi, duayen yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki Granit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

    TBF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
    Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 88 yaşında hayatını kaybeden Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için başsağlığı mesajı yayımladı.

    TBF'den yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Granit'in cenazesine ilişkin bilgilerin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

    YALÇIN GRANİT KİMDİR?
    Türk basketbolunun duayeni olan Yalçın Granit, Darüşşafka Lisesi'nden 'a geçmiş ve Galatasaray'ın en skoreri olmuştu. 'nın takımına transfer olarak Avrupa'ya giden ilk Türk basketbolcu olan Granit, ardından koçluk, yöneticilik ve yazarlık yaptı.

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    Haberler Spor Son dakika: Türk basketbolunun duayen ismi Yalçın Granit hayatını kaybetti