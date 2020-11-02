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    • 02.11.2020 09:29
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    Son 13 yılın en iyisi! savunmasıyla ayakta kalıyor

    Ankaragücü'nü tek golle geçerek puanını 13'e yükselten , savunmada sınıfı geçti. Okan Kocuk Galatasaray kariyerinde bir maçı ilk kez gol yemeden tamamlarken, sarı-kırmızılı ekip de son 13 yıldaki en iyi istatistiğini yakaladı.

    Sabah
    Galatasaray savunmasıyla ayakta kalıyor

    Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta futbolu keyif vermeyen , savunmada ise sınıfı geçti. Rakibine bireysel iki hata dışında pozisyon vermeyen sarı-kırmızılı takımda kaleci Okan Kocuk, Galatasaray kariyerinde ilk defa bir maçı gol yemeden tamamladı.

    2007-2008 sezonunda 7 haftada 3 gol yiyen Aslan, geçen 13 yıldaki en iyi istatistiğini yakaladı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından başkent ekibine karşı da kalesini kapatan Cimbom, 7 maçta sadece 5 gole engel olamadı.

    Galatasaray 2011-12 ve 2016-17 sezonlarında da kalesinde ilk 7 haftada 5 gol görmüştü.

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