Ankaragücü'nü 1-0 yendiği maçta futbolu keyif vermeyen Galatasaray, savunmada ise sınıfı geçti. Rakibine bireysel iki hata dışında pozisyon vermeyen sarı-kırmızılı takımda kaleci Okan Kocuk, Galatasaray kariyerinde ilk defa bir maçı gol yemeden tamamladı.

2007-2008 sezonunda 7 haftada 3 gol yiyen Aslan, geçen 13 yıldaki en iyi istatistiğini yakaladı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından başkent ekibine karşı da kalesini kapatan Cimbom, 7 maçta sadece 5 gole engel olamadı.

Galatasaray 2011-12 ve 2016-17 sezonlarında da kalesinde ilk 7 haftada 5 gol görmüştü.