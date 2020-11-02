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    • 02.11.2020 16:09
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    ile müzakere masasında! Menajeri telefonu açtı

    'ın bu sezonki yükselen performansında büyük pay sahibi olan 'ndan sürpriz bir hamle geldi. 26 yaşındaki milli yıldızın menajeri, 'ın yetkililer ile transfer için temas kurdu. Yapılan görüşmenin olumsuz geçtiği ve İngiliz devinin bu transfere sıcak bakmadığı kaydedildi.

    Hakan ile Manchester United müzakere masasında

    Milan'daki sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Birçok kulübün gündeminde bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son olarak Manchester United ile anılmıştı. Çalhanoğlu'nun menajerinin İngiliz devi ile transfer için bir araya geldiği ortaya çıktı.

    OYUNCUSUNU MANU'YA ÖNERDİ!
    Daily Mail'in haberine göre, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerinin Manchester United yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Yaz transfer döneminde serbest kalacak olan futbolcuyu İngiliz devine öneren Çalhanoğlu cephesi, olumsuz yanıt aldı.

    MÜZAKERE YAPMAYACAKLAR!
    Manchester United cephesi, Hakan Çalhanoğlu'nun menajerine, o bölgede çok fazla oyuncuları olduğunu belirtti ve transfer müzakeresi yapmayacaklarını iletti.
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    Haberler Spor Hakan Çalhanoğlu ile Manchester United müzakere masasında! Menajeri telefonu açtı