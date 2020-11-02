Milan'daki sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Birçok kulübün gündeminde bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son olarak Manchester United ile anılmıştı. Çalhanoğlu'nun menajerinin İngiliz devi ile transfer için bir araya geldiği ortaya çıktı.