KAPTAN İLK 11'E DÖNÜYOR

A.Gücü karşısında 56. dakikada oyuna giren Arda Turan performansı ile geçer not aldı. Deneyimli oyuncu, 34 dakikada 33 kez topla buluşurken bir kez de isabetli orta kaydetti. Bu sezon sarı-kırmızılıların 7 lig maçında da süre alan ancak son 3 haftadır yedek kulübesinde olan Arda, Sivas deplasmanında ise ilk 11'e dönecek.