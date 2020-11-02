Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ne zaman? Antalya FB maçı saat kaçta? Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve bu başlangıcı sürdürmek isteyen Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Ligin 7. haftasında oynanacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?
Antalyaspor ile Fenerbahçe bu akşam saat 20:00'de karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇIYLA İLGİLİ DETAYLAR
Sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamazken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Ligde üst üste son 3 karşılaşmasından galip ayrılan Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 14 puanla 2. sırada girdi.
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine tam kadro çıkacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. İlk 6 haftada forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti de Antalyaspor maçı kamp kadrosunda kendine yer buldu.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Ersan, Naldo, Kudryashov, Gökdeniz, Nur, Bünyamin, Mert, Podolski, Origill
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Valencia, Ozan, Pelkas, Samatta