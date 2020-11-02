Antalyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ne zaman? Antalya FB maçı saat kaçta? Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Lige iyi bir başlangıç yapan ve bu başlangıcı sürdürmek isteyen Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasmanında 3 puan arayacak. Ligin 7. haftasında oynanacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

ANTALYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Antalyaspor ile Fenerbahçe bu akşam saat 20:00'de karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.