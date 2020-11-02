Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE | CANLI
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta