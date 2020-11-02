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    • 02.11.2020 19:25
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    'in 7. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!

    'in 7. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor.

    Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

    ANTALYASPOR - FENERBAHÇE | CANLI

    İLK 11'LER
    Antalyaspor:     Boffin, Kudriashov, Naldo, Veysel, Mert, Bünyamin, Nuri, Gökdeniz, Podolski, Orgill, Jahovic

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

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