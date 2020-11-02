KALİTELİ KADRO OTURMUŞ SİSTEM!



Kadro kalitesi ile dikkat çeken ve her geçen hafta sistemi oturan F.Bahçe, ilk yarıda Beşiktaş, Başakşehir, Alanya gibi zorlu rakiplerle de karşılaşacak. F.Bahçe, bugün Antalya'yı yenerse maç fazlasıyla lider olacak.