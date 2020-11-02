Üst üste aldığı galibiyetlerle lige ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut kurmayları ile bir toplantı yaparak ligin ilk yarısındaki 20 maçlık periyot için hedef belirledi. Toplantı sonunda Bulut, ilk yarı için maksimum 7 puan kaybını öngördü.
TEKNİK EKİP TAKIMA GÜVENİYOR
Fenerbahçe teknik heyetinin hesapları tutarsa Sarı-Lacivertli ekip ilk yarıyı 49 puanda tamamlayacak. Bir başka deyişle Fenerbahçe, ilk yarı için kalan 14 maçta en az 35 puan toplamayı hedefliyor.
KALİTELİ KADRO OTURMUŞ SİSTEM!
Kadro kalitesi ile dikkat çeken ve her geçen hafta sistemi oturan F.Bahçe, ilk yarıda Beşiktaş, Başakşehir, Alanya gibi zorlu rakiplerle de karşılaşacak. F.Bahçe, bugün Antalya'yı yenerse maç fazlasıyla lider olacak.