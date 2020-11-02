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    • Spor
    • 02.11.2020 Gazete
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    : 'dan teklif almadım!

    ’da listenin en başında ile yollarını ayıran geliyor. Tuna, Bordo- Mavili takım iddialarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. ’ne konuşan Tuna, “Bir hayli yıprandım. Bu nedenle devre arasına kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum” dedi.

    Teklif almadım!

    'da listenin en başında ile yollarını ayıran geliyor. Tuna, Bordo- Mavili takım iddialarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 'ne konuşan Tuna, "Bir hayli yıprandım. Bu nedenle devre arasına kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum" dedi.

    Genç teknik adam, "Adımın Trabzonspor için geçmesi elbette bir teknik adam için önemli. Ben bu takımın formasını giymiş birisiyim. Önemli bir camia. Ancak teknik direktörlük için ne bir teklif aldım ne de yönetimden birisiyle görüştüm" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Spor Antalyaspor ile yollarını ayıran Tamer Tuna: Trabzonspor'dan teklif almadım!