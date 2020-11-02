Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da listenin en başında Antalyaspor ile yollarını ayıran Tamer Tuna geliyor. Tuna, Bordo- Mavili takım iddialarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Tuna, "Bir hayli yıprandım. Bu nedenle devre arasına kadar takım çalıştırmayı düşünmüyorum" dedi.

Genç teknik adam, "Adımın Trabzonspor için geçmesi elbette bir teknik adam için önemli. Ben bu takımın formasını giymiş birisiyim. Önemli bir camia. Ancak teknik direktörlük için ne bir teklif aldım ne de yönetimden birisiyle görüştüm" ifadelerini kullandı.