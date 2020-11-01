



FENER YÖNETİMİ YİNE TAVİZSİZ

F.Bahçe, Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon Euro olarak revize etmişti. F.Bahçe Vedat için de taviz vermemişti.



Ozan Tufan ligde her geçen hafta daha iyi performans gösterdi. Milli Takım'ın da bankosu oldu.



25 yaşındaki Ozan Tufan 53 kez Milli Takım forması giydi, 7 gol attı.