Fenerbahçe ile birlikte Milli Takım'da da performansıyla göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı. Bir süredir Ozan'ı takipte olan Premier Lig ekibinin F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİLER
Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester'ın Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında. Ancak İngiliz ekbinin işi kolay değil.
LYON DA REKABETİN İÇİNDE...
Ozan Tufan'ı Fransız ekibi Lyon'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de beliniyor. Fener yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok.
FENER YÖNETİMİ YİNE TAVİZSİZ
F.Bahçe, Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon Euro olarak revize etmişti. F.Bahçe Vedat için de taviz vermemişti.
Ozan Tufan ligde her geçen hafta daha iyi performans gösterdi. Milli Takım'ın da bankosu oldu.
25 yaşındaki Ozan Tufan 53 kez Milli Takım forması giydi, 7 gol attı.