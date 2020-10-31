Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? GS Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Galatasaray deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçında 4 puan alan Ankaragücü, aynı puanı daha önceki 19 ziyaretinde toplayabilmişti. Ankara takımlarını konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının maçının yedisini kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece Ankaragücü'ne puan kaptırdı.

Bu sezon Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan Ankaragücü, en son ligden düştüğü 2011/12 sezonunun ilk beş karşılaşmasını kazanamamıştı. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray, lig tarihinde Fatih Terim yönetiminde çıktığı 183 iç saha karşılaşmasında üst üste iki yenilgi almadı.