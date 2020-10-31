Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? GS Ankaragücü maçı hangi kanalda? Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray sahasında Ankaragücü ile mücadele edecek. Peki, Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?
GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Kaşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇIYLA İLGİLİ DETAYLAR
Lige 2'de 2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Galatasaray, topladığı 10 puanla haftaya lider Aytemiz Alanyaspor'un 6, ikinci Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada girdi.
Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan MKE Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor.
Galatasaray deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçında 4 puan alan Ankaragücü, aynı puanı daha önceki 19 ziyaretinde toplayabilmişti. Ankara takımlarını konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının maçının yedisini kazanan Galatasaray, bu süreçte sadece Ankaragücü'ne puan kaptırdı.
Bu sezon Süper Lig'de galibiyet alamayan tek takım olan Ankaragücü, en son ligden düştüğü 2011/12 sezonunun ilk beş karşılaşmasını kazanamamıştı. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Alanyaspor'a mağlup olan Galatasaray, lig tarihinde Fatih Terim yönetiminde çıktığı 183 iç saha karşılaşmasında üst üste iki yenilgi almadı.