YOK PAHASINA SATMAYACAK

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş ile Everton arasında yapılan daha önceki görüşmelerde siyah-beyazlılar bir yıllık kiralama için 1.5 milyon euro önerirken, İngiliz cephesi 2 milyon euro talep etmişti.