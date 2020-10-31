Beşiktaş devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 18 yabancısı olduğu için ara transfer dönemini yerli oyunculara ağırlık vererek geçirecek olan Siyah-Beyazlılar'ın, Cenk Tosun temasları şimdiden start aldı.
Uzun süren sakatlığını atlatan ve Kasım ayı itibariyle sahalara dönüş yapacak olan 29 yaşındaki milli golcünün durumunu yakından takip eden yönetim, Cenk'in ailesiyle de iletişime geçti.
Devre arasında tecrübeli oyuncuyu transfer etmeyi düşündüklerini ileten Beşiktaş, karşılığında büyük ölçüde olumlu bir yanıt aldı.
Everton'ın yıldız golcüsü Premier Lig'de 49 maçta 10 gole imza attı.