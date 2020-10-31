Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    'ta sesleri! Taraftar onu çok istiyor

    devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. 18 yabancısı olduğu için ara transfer dönemini yerli oyunculara ağırlık vererek geçirecek olan Siyah-Beyazlılar'ın, temasları start aldı.

    Cenk Tosun sesleri

    Beşiktaş devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. 18 yabancısı olduğu için ara transfer dönemini yerli oyunculara ağırlık vererek geçirecek olan Siyah-Beyazlılar'ın, Cenk Tosun temasları şimdiden start aldı.

    Uzun süren sakatlığını atlatan ve Kasım ayı itibariyle sahalara dönüş yapacak olan 29 yaşındaki milli golcünün durumunu yakından takip eden yönetim, Cenk'in ailesiyle de iletişime geçti.

    Devre arasında tecrübeli oyuncuyu transfer etmeyi düşündüklerini ileten Beşiktaş, karşılığında büyük ölçüde olumlu bir yanıt aldı.

    Everton'ın yıldız golcüsü Premier Lig'de 49 maçta 10 gole imza attı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Beşiktaş'ta Cenk Tosun sesleri! Taraftar onu çok istiyor