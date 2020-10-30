HER ŞEY İYİ GİDERKEN

Her şey yolundayken Camara hem penaltıya sebebiyet verdi hem de kırmızı gördü. 68'de Biton penaltıyı kaçırmadı: 1-1. 74'te Peretz skoru ilan etti: 1-2. Gruptaki diğer maçta Villarreal, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-1 yendi. Karşılaşma Başakşehir'in stadında oynandı.