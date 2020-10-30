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    • Spor
    • 30.10.2020 Gazete
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    Temsilcimiz ’nde Maccabi’ye yenildi

     'ndeki temsilcilerimizden  ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırladı. Mücadelede ilk golü bularak öne geçen Sivasspor, üstünlüğünü koruyamadı ve 2-1 mağlup oldu.

    Sivas'ın Avrupa'da tadı yok!

    Sivasspor UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi. Temsilcimiz bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 2. maçında da puanla tanışamadı. İlk yarısı golsüz biten maçın 55. dakikasında Gradel'in pasında Kayode Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

    HER ŞEY İYİ GİDERKEN
    Her şey yolundayken Camara hem penaltıya sebebiyet verdi hem de kırmızı gördü. 68'de Biton penaltıyı kaçırmadı: 1-1. 74'te Peretz skoru ilan etti: 1-2. Gruptaki diğer maçta Villarreal, Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 3-1 yendi. Karşılaşma Başakşehir'in stadında oynandı.

    MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ


    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Çok üzgünüm. İyi oynarken golü bulduk ama kırmızı kart ve penaltı maçın kaderini değiştirdi. Kazanacak kadar iyiydik" dedi.
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