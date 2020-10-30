Karadeniz Fırtınası hasreti sonlandırmak istiyor

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, Kasımpaşa maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Karadeniz Fırtınası'nın 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Covid 19 test sonuçları pozitif çıkan Hüseyin Türkmen ile Ekuban Paşa'ya karşı oynayamayacak.

PEREİRA: KAZANMALIYIZ

Trabzonspor'un kaptanlarından Pereira, takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı ve, "Kasımpaşa maçını kazanmalıyız" dedi.

PARMAK YEDEK BAŞLAYACAK

Uzun süre sonra takımla antrenmanlara başlayan Abdulkadir Parmak, Kasımpaşa maçında yedek soyunacak. Parmak idmanlarda göz doldurdu.