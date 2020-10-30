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    • Spor
    • 30.10.2020 Gazete
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    hasreti sonlandırmak istiyor

    ’e iyi bir başlangıç yapamayan , maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. ’nın 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Covid 19 test sonuçları pozitif çıkan ile ’ya karşı oynayamayacak.

    Karadeniz Fırtınası hasreti sonlandırmak istiyor

    'e iyi bir başlangıç yapamayan , maçıyla yeni bir başlangıç yapmak istiyor. 'nın 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Covid 19 test sonuçları pozitif çıkan ile 'ya karşı oynayamayacak.

    PEREİRA: KAZANMALIYIZ
    Trabzonspor'un kaptanlarından Pereira, takım arkadaşlarıyla toplantı yaptı ve, "Kasımpaşa maçını kazanmalıyız" dedi.

    PARMAK YEDEK BAŞLAYACAK
    Uzun     süre sonra takımla antrenmanlara başlayan Abdulkadir Parmak, Kasımpaşa maçında yedek soyunacak. Parmak idmanlarda göz doldurdu.

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    Haberler Spor Karadeniz Fırtınası hasreti sonlandırmak istiyor